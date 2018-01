Associação dá casacos a cães de moradores de rua no Reino Unido

Os cachorros recebem os casacos ajustados de acordo com seu tamanho, informa a RSPCA Foto: Facebook.com/RSPCA

A associação de caridade animal RSPCA organizou uma doação de casacos para os pets dos moradores de rua do Reino Unido em dezembro. "Neste inverno [no hemisfério norte], mais de 300 mil pessoas estarão sem casa no Reino Unido. Para muitas, seus cães são seus salva-vidas", escreveu a sociedade de proteção animal no Facebook.

"Ela é meu ouvido, meu ombro, minha melhor amiga, minha proteção. Ela é tudo", diz um dos entrevistados sobre sua cadela no vídeo publicado pela associação.

O site The Dodo informa que a ideia do projeto é fazer com que os moradores de rua tenham uma precoupação a menos com seus pets.

Os casacos à prova d'água estão sendo distribuídos na Inglaterra e no País de Gales. A ação faz parte da campanha #KindnessAtChristmas (Bondade no Natal, em tradução livre). Assista:

A RSPCA foi fundada em Londres em 1824 e é considerada a primeira associação de caridade para animais do mundo.

