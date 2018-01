ASSISTA: Pai filma filha em seu primeiro dia de aula durante 12 anos

Pai filmou a menina do primeiro ao 12º ano Foto: YouTube/ Kevin Scruggs

Desde que sua filha entrou na escola, Kevin Scruggs a filma em seu primeiro dia de aula. Depois de 12 anos, no último dia 10, o dia da formatura da escola de Mackenzie, o norte-americano postou um vídeo no YouTube com todas as entrevistas que fez com ela.

Ele mostra o que Mackenzie tem a dizer sobre seu primeiro dia de aula durante toda sua trajetória escolar, o que ela espera do ano que começará. No primeiro ano, ela diz que desenhou na escola e, no último, fala sobre a expectativa para o baile de formatura. Por fim, também mostra a reação dela todos os anos, quando ele termina o vídeo dizendo que a ama.

O vídeo viralizou e, em três dias, teve mais de um milhão de visualizações, além de inúmeros comentários - que foram bloqueados posteriormente.

Assista:

Um dia depois do sucesso, Scruggs decidiu fazer outro vídeo para responder algumas perguntas das pessoas que assistiram ao vídeo. Ele explica que também filmou Mackenzie quando ela estava na pré-escola, mas não conseguiu passar os vídeos para o computador. O pai esclarece também o motivo pelo qual bloqueou os comentários do primeiro vídeo: algumas pessoas estava fazendo comentários ruins e pervertidos sobre a filha dele.