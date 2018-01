Árvore de Coxinha é o presente que faltava para o seu Natal

'Árvore de Coxinha' Foto: Imagem cedida por Mariana Estevam / Socorro Doces e Salgados / Divulgação

Você acha que o brasileiro já passou de todos os limites quando o assunto é coxinha?

No Recife, uma loja está aproveitando o fim de ano para vender árvores de Natal de coxinhas! Com um metro de altura, 17 quilos e cerca de 850 coxinhas. E tem gente que vai até lá só para tirar foto com a delícia!

"A venda da coxinha tá se sobressaindo em relação a outros salgados, e a gente fez uma reunião de pauta justamente porque [dezembro] é um mês importante. Iam armar a árvore de Natal no meio da loja, e pensamos: 'Por que não fazer uma árvore de coxinhas?", contou ao E+ Mariana Estevam, gerente comercial da Socorro Doces e Salgados, que fica no Recife, Pernambuco.

De acordo com ela, a divulgação começou recentemente, mas já há muitos clientes interessados. Muitos, porém, estão pedindo uma versão em tamanho menor, para festas de família, uma vez que o tamanho oferecido serve até 90 pessoas.

Em todos os sábados do mês de novembro, uma 'árvore' fica em exposição na loja, fazendo com que muitas pessoas vão até o local para conhecê-la e tirar fotos. E, é claro, também degustá-la.

Assim como o quitute, o preço também é salgadinho: R$ 690,00, que pode ser parcelado em até quatro vezes!

Ficou com água na boca? A Socorro Doces e Salgados fica na Rua Dr. José Rufino, 754, Recife, Pernambuco. Para encomendas: (81) 3252-0444.

