Artista vai a hospital e faz tatuagens para animar crianças doentes

Em uma das legendas no seu Facebook, o tatuador escreveu que é são os sorrisos das crianças que o fazem feliz Foto: Reprodução/ Facebook

No último domingo, 22, o tatuador neozelandês Benjamin Lloyd postou em seu Facebook uma foto de um menino em quem tinha feito uma tatuagem temporária personalizada. Ele prometeu que, se o post tivesse 50 curtidas, ele iria a um hospital infantil para tatuar outras crianças.

A foto teve mais de 400 mil curtidas e, na segunda-feira, cumpriu com o prometido e foi ao Hospital Starship, na cidade de Auckland, e fez tatuagens em crianças doentes, de acordo com o que elas pediram para ele.

Lloyd postou foto de algumas crianças com suas tatuagens e, em uma das legendas, escreveu "é por estes sorrisos que eu vivo".

A repercussão da ação do tatuador foi muito positiva em suas redes sociais. Muitas pessoas elogiaram a iniciativa e se emocionaram com as fotos das crianças.

Foto: Reprodução/ Facebook