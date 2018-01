Artista ucraniano mescla obras clássicas com paisagens do cotidiano

Personagem de obra clássica em cenário do cotidiano Foto: Instagram / @alksko

Um artista ucraniano cria imagens mesclando arte clássica e cenas do dia a dia. Alexey Kondakov usa Photoshop para inserir figuras de quadros icônicos em fotos de seu cotidiano.

A série é intitulada Daily Life of the Gods (Cotidiano dos deuses, em português) e pode ser vista no Instagram do artista. A maioria das fotos são tiradas em Kiev, capital da Ucrânia, e mostram figuras criadas por diferentes autores usando o transporte público, comendo em lanchonetes ou até tirando fotos.

O artista contou ao portal Artsy que a ideia de seu trabalho surgiu em 2014, quando ele era um diretor de arte, e estava contemplando o quadro Nymphs Offering the Young Bacchus Wine, Fruit and Flowers (Ninfas oferecendo vinho, frutas e flores ao jovem Baco, em português), do pintor Caesar Boëtius van Everdingen.

“Eu pensei ‘Esses caras estão se divertindo como a gente se diverte. E se eu os colocasse em paisagens modernas, do nosso tempo?’”, relembrou.

Confira o trabalho de Alexey abaixo:

