Artista recria looks de 'RuPaul's Drag Race' em bonecas

Artista recria look de Violet Chachki, de RuPaul's Drag Race. Foto: Instagram.com/mark_jonathan_repaints

Mark Jonathan é um artista que recria bonecas do tipo Barbie. Ele já repintou diversas versões de Monster High e até melhorou a boneca da Bella que ficou semelhante ao Justin Bieber em vez de parecer com Emma Watson, segundo os internautas.

Inspirado pelo reality show RuPaul's Drag Race, ele recriou os looks mais marcantes das drag queens durante as competições.

Uma das criações dele se baseou em Violet Chachki, vencedora da sétima temporada, no desafio da Hello Kitty. Para iniciar o trabalho, ele utiliza giz pastel para fazer o tom da pele.

O vídeo do processo e o resultado podem ser conferidos abaixo.

Just uploaded the video for my @violetchachki doll Rupaint. Check it out on my channel. Link is in my bio. #violetchachki #markjonathan #barbie #violet #doll #barbiedoll #barbierepaint #rupaint #dollrepaint #faceupartist #faceup #ooak #ooakdoll #drag #dragqueen #rupaulsdragrace #dragmakeover #hellokitty #heykittygurl #comethrough #wowpresents #season7 Uma publicação compartilhada por Mark Jonathan (@mark_jonathan_repaints) em Mar 2, 2017 às 9:57 PST Jonathan também utiliza materiais como acetona, lápis aquarela e tintas acrílicas para a produção. As roupas que vestem as bonecas são feitas pela mãe dele.

Cada repintura demora cerca de duas horas, mas pode ser que leve mais tempo caso ele esteja distraído. Ele também tinge os cabelos das bonceas e recria os acessórios.

Entre as drags recriadas estão:

Valentina

Naomi Smalls

Trixie Mattel

No começo do ano, ele fez pela segunda vez a pintura da boneca Bella, pois ainda não estava satisfeito com ela. "Sou obsecado pela minha arte e estou constantemente tentanto melhorar e consertar coisas. Às vezes, você precisa se afastar um pouco do seu trabalho e depois reaproximar", escreveu no Instagram sobre essa criação.

Ele compartilhou a foto da boneca original, da segunda repintura e da terceira e atual, com a qual ele ficou satisfeito.