Artista faz quadros que simulam a visão de quem tem miopia

Philip Barlow mora e produz seus quadros em Riebeek Kasteel, perto de Cape Town, na África do Sul Foto: Reprodução/Instagram

A miopia, problema de visão que deixa objetos que estão distantes com a aparência desfocada, foi a inspiração do sul-africano Philip Barlow para uma série de quadros. Em pinturas à tinta óleo, o artista retratou cenas do cotidiano sem definição, mas com uma beleza singular.