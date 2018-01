Apresentadora lê ao vivo notícia da morte de seu marido

Uma apresentadora na Índia leu ao vivo a notícia da morte do seu marido em um acidente de carro. Foto: Ed Ferreira / Estadão

Uma tragédia ocorreu neste fim de semana na vida da jornalista Supreet Kaur, apresentadora de um telejornal matinal na emissora IBC-24, na Índia. Enquanto apresentava a edição do último sábado, 8, chegou uma notícia de última hora sobre um acidente de carro com três vítimas fatais em uma estrada no estado de Chhattisgarh.

Embora os produtores do telejornal já soubessem que o marido dela estava entre os mortos, disseram ao jornal Hindustan Times que não “tiveram coragem” de avisar a apresentadora. Ela, que sabia que seu marido estava em viagem por essa estrada, continuou a apresentar os minutos finais do telejornal e só então foi atrás da confirmação da morte dele.

Um dos editores da emissora elogiou o profissionalismo da apresentadora naquela situação. “É impressionante como ela conseguiu manter a calma pelo restante do telejornal mesmo sabendo que seu marido poderia estar entre as vítimas”, falou para o jornal.

A notícia repercutiu em veículos internacionais como o The Guardian. Veja abaixo o vídeo com o momento que a apresentadora lê a notícia (em hindi).