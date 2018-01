Apresentadora cria boneca negra com cabelos naturais

A My Natura Doll tem fios crespos naturais, que podem ser estilizados como as crianças quiserem. Foto: Divulgação

Como a falta de bonecas negras nas grandes lojas de brinquedos é grande, muitas pessoas resolvem criar suas próprias bonecas. A apresentadora e cabelereira americana Mushiya Tshikuka foi uma dessas e lançou a My Natura Doll, uma boneca negra que tem fios de cabelos crespos naturais.

A ideia é que as crianças possam estilizar os cabelos da boneca assim como fazem com seus próprios. As extensões foram uma cortesia da linha de extensões capilares da própria apresentadora, a Runway Curls.

"Em um mundo em que as bonecas com as quais brincamos moldam nossa percepção de beleza e nossa auto-confiança, é importante que meninas sejam constantemente expostas a algo que seja o seu reflexo – bonecas com a pele negra e cabelos cheios de cachos naturais”, diz a descrição do produto.

Quando lançou a boneca, Mushiya publicou uma foto no Instagram contando suas experiências com bonecas: "Me lembro de ir a muitas lojas, procurando por uma boneca negra, porque o natal estava se aproximando e minhas filhas já eram crescidas o suficiente para me dizerem: ‘Mãe, eu quero uma boneca’. Eu me nego a comprar bonecas brancas para minhas maravilhosas meninas negras, porque eu não estou com vontade alguma de confundir a auto-confiança delas", disse.

"Toda boneca negra que eu via tinha os cabelos lisos, sintéticos, com curvas abertas ou eram apenas CARECAS. Minhas filhas nasceram com a cabeça cheia de cachos. Então, cadê essa boneca? Eu entrei em loja por loja, natal após natal, ano após ano. Eu desistia e acabava comprando um livro para elas. A boneca negra na maior loja de bonecas do Estados Unidos estava vestida com roupas de escrava. Ela era uma antiga escrava. Eu me recusei a comprar uma boneca que não se parecia com elas ou que celebrasse sua grandeza e beleza", completou.

Então veio a ideia de fazer sua própria boneca: "Quando amigos e família davam a elas barbies brancas em aniversários, eu devolvia. Eu sei que soa duro, mas eu estava muito em sintonia com os efeitos psicológicos que brinquedos tem sobre a auto-estima das crianças muito antes de pesquisas provarem isso. Mas, com elas ficando mais velhas, elas exigiam bonecas mais e mais. E como eu não conseguia encontrar o seu reflexo em bonecas, decidi criar bonecas que tinham o seu reflexo. Daí, o nascimento da My Natural Doll. Ela tem pele negra, cabelos 100% virgem da linha Runway Curls Hair, que pode ser torcido, trançado e lavado como o nosso próprio cabelo. O nome dela é Keleshe. Você não está apenas comprando um brinquedo. Você está comprando o AMOR PRÓPRIO para sua filha e mudando sua vida."

A boneca está disponível para compra no site da Runway Curls e custa US$ 145, cerca de R$ 498 na cotação atual. A loja entrega para o Brasil, mas o produto está sujeito a taxas alfandegárias.

Será que essa ideia de bonecas negras com traços mais reais se espalha por aí? Esperamos que sim.