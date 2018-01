Aprenda a deixar o Facebook de cabeça para baixo

Facebook. Foto: Reuters

Deixar o Facebook de cabeça para baixo em inglês (English upside down) e trocar as palavras para guarani ou língua de pirata são algumas das 101 opções de idioma que a empresa oferece aos usuários. Em homenagem ao Dia Internacional da Tradução, comemorado na última sexta-feira, 30, a rede social divulgou as línguas disponíveis na plataforma e ainda adicionou algumas outras, como corso, maltês e fula, falado no Oeste africano.

Do total de 1,7 bilhão de usuários, mais de um bilhão utilizam o Facebook em uma língua diferente do inglês. Entre os idiomas menos conhecidos, estão galês (falado no País de Gales) e língua feroesa (oriunda da Ilha de Feroe, território da Dinamarca).

As opções engraçadinhas incluem a FB H4xoR: H4xor, que imita a linguagem hacker, a English upside down, que deixa tudo em inglês de ponta-cabeça, e a linguagem do quadrado, que deixa tudo na forma geométrica.

Para fazer as alterações, basta clicar em "Configurações", no menu principal em formato de uma seta no canto superior esquerdo. Em seguida, escolha "idioma". No campo "Em qual idioma você quer usar o Facebook?", vá em "editar" e busque uma das opções.