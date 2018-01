Após tempestade, ilha alemã amanhece repleta de brinquedos parecidos com Kinder Ovo

Embalagens de brinquedos caíram de navio após a passagem de uma tempestade pela região Foto: Reprodução/Instagram

Seria a Páscoa chegando mais cedo? O extravio do contêiner de um navio dinamarquês deu origem a uma caçada por brinquedos parecidos com os da marca Kinder Ovo na pequena ilha de Langeoog, localizada no norte da Alemanha e com cerca de mil habitantes.

Juntos, crianças e adultos se juntaram para coletar as dezenas de milhares embalagens coloridas. Os brinquedos foram arrastados para a região após a passagem da tempestade Axel, que também levou outros itens inusitados para a praia como peças de mobiliário, bonecos de Star Wars, peças de lego, cabos, tiras de plásticos, prateleiras e até carrinhos de bebês, de acordo com o portal NDR.de.

Para "caçar os tesouros" e ainda recolher sacolas plásticas e outros tipos de lixo, o prefeito local, Uwe Garrels, iniciou uma campanha voluntária de coleta. "Os ovos-supresa encontraram seus caminhos para a liberdade", brincou, embora tenha ressaltado que a mobilização precisa ser intensa para evitar que os resíduos voltem para o mar.

Após a publicação da reportagem, a Ferrero enviou a seguinte nota: " Gostaríamos de informar que as cápsulas envolvidas não são de Kinder e de nenhuma outra marca Ferrero. As cápsulas do Kinder Ovo têm um design único."