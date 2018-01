Após ser vítima de assédio no trânsito, mulher destrói retrovisor; assista

Espelho retrovisor de automóvel Foto: Pixabay

Uma filmagem amadora feita por um motociclista chamou atenção na internet nesta semana ao registrar o momento em que uma mulher é assediada por um homem que está dentro de uma van, quando um semáfoto está fechado.

"E aí? Quer o meu número?", provocou orapaz. A mulher, que estava em sua bicicleta, revidou com um soco no retrovisor do carro. "Ei, ei! Não seja assim!", ele reclamou, ao que a mulher deu o ultimato expressando seu constrangimento: "Saia daqui!", acompanhado de um novo soco no automóvel.

O rapaz prosseguiu: "Em qual escola de etiqueta você foi? Peça para seu pai e sua mãe pedirem a p*** do dinheiro deles de volta! Você está de TPM? Ouça, não seja assim, venha cá! Me passe o seu número, vamos sair para beber algo". Ao longo de suas falas, ele é interrompido pela mulher outras vezes, pedindo sempre para que ele se afaste a deixe em paz, em vão.

A mulher só consegue se livrar do assediador quando o faról fica verde e ambos seguem em frente. Pouco depois, a van estaciona e, sem pensar duas vezes, a mulher arranca com força o retrovisor do veículo do assediador. O autor da gravação ainda faz questão de apoiar a ação da mulher: "É exatamente o que você merece, seu lixo!", gritou para o dono do carro.

Assista ao vídeo abaixo: