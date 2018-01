Após perder aposta, homem 'se entrega' à polícia portando rosquinhas

Homem se apresentou à polícia na última segunda-feira, 16 Foto: Facebook / @Redford.Twp.Police

Um homem procurado no município de Redford, no estado de Michigan, Estados Unidos, se entregou à polícia local carregando rosquinhas após perder uma aposta virtual com a página de Facebook do departamento policial.

Michael Zaydel disse que se apresentaria aos agentes da polícia municipal levando os doces caso o próximo post do perfil oficial da polícia obtivesse mais de mil compartilhamentos.

Como o número passou de 4 mil, Zaydel teve de cumprir a promessa na última segunda-feira, 16, aproximadamente às 18h30 do horário local.

Após comentar "Vocês são horríveis" numa postagem sobre invasões domiciliares feita pelo perfil da polícia na rede social, Zaydel estabeleceu a aposta por uma conversa privada. “Se o próximo post de vocês tiver mil compartilhamentos, eu me entrego junto com algumas rosquinhas”, escreveu ele. “Isso é uma promessa. E eu vou recolher todo pedaço de lixo que houver ao redor das suas escolas públicas se vocês conseguirem isso.”

Confira abaixo os posts dessa aposta inusitada e o momento em que o homem se apresentou à polícia:

Tradução: " Desafio aceito! Mr. Champagne Torino (nome de usuário de Michael Zaydel) propôs um desafio ao Departamento de Polícia Municipal de Redford. Como você pode ver abaixo, se nós tivermos este post compartilhado mil vezes, ele vai se entregar ao departamento por conta de ordem de prisão, limpar propriedades de escolas públicas e nos trazer uns donuts. Donuts!!!! Ele nos prometeu donuts! Vocês sabem o quanto nós amamos donuts! Ajude-nos a vencer este desafio e fazer limpeza em Redford ao mesmo tempo! É tão simples quanto compartilhar este post."