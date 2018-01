Após ninguém aparecer no chá de bebê, mulher vai ganhar uma nova festa com a ajuda de voluntários

Após passar meses organizando o chá de fraldas, nenhum dos convidados apareceu. Foto: Pixabay

A artesã Valdivina Antônia Alves tem 28 anos e mora em São João Evangelista (MG). Ela está grávida e, após juntar dinheiro por muitos meses, organizou um chá de fraldas - mas nenhum dos convidados compareceu.

Ela postou uma foto em seu Facebook da mesa decorada para mostrar sua tristeza por ninguém ter ido à festa e a postagem viralizou (já conta com mais de 20 mil compartilhamentos). Com a repercussão, muitos internautas se comoveram com a história e resolveram ajudar.

Segundo ela informou ao jornal Extra, a produtora de uma banda local se uniu a alguns moradores da cidade para organizar um novo chá de fraldas, num salão, no próximo dia 26. Ela disse que ficou sem graça, mas que vai convidar "todo mundo de novo". Nos comentários da postagem, internautas ainda relatam que vão doar fraldas e outros produtos para a bebê.