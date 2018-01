Após morte dos pais, garoto com autismo recebe fotos do mundo inteiro

Garoto com autismo recebeu fotos de arco-íris do mundo inteiro como forma de superar a morte de seus pais. Foto: Facebook.com/crystal.skawinski

Robbie Ecuyer, um garoto de nove anos com autismo, perdeu seus pais de forma trágica. Sua mãe, Shelly, morreu no dia 2 de maio após uma longa luta contra a fibrose cística - doença genética que compromete os sistemas respiratório e digestivo - e seu pai, Robert, morreu 23 dias depois de overdose, consumido pelo luto de ter perdido a mulher.

A guarda do menino foi passada para a tia, Crystal Skawinski. “Ele sente saudades dos pais e muitas vezes não entende que eles não vão voltar”, disse Crystal em entrevista à revista People. “Ele pensa que sua mãe está no hospital e seu pai está no trabalho, o que é um escapismo normal para pessoas com autismo segundo os psicólogos dele”, completou.

Para ajudar na adaptação, Robbie começou a associar arco-íris com seus pais e sempre ficava de olho neles. Em um dia nublado, nenhum surgiu no céu e o garoto encarou isso como uma mensagem que seus pais o haviam abandonado de vez. Tentando reverter isso, Crystal fez um post no Facebook pedindo que todos na sua timeline enviassem arco-íris para o garoto.

O que ela não imaginava é que o post iria viralizar e o garoto receberia tantos arco-íris que praticamente não daria conta de ver todos. Da França até a Austrália, foram enviados centenas de e-mails e cartas com imagens do fenômeno de que Robbie tanto gosta. “Os arco-íris não melhoraram só a autoestima do Robbie, mas da família inteira”, falou Crystal. “Tem muito mais pessoas nos apoiando do que eu jamais imaginei”.

A família também criou uma campanha de financiamento coletivo para bancar uma viagem até a Disney e até o momento já conseguiu angariar cerca de US$ 5 mil dos US$ 7 mil necessários. “Por conta da doença da minha irmã, Robbie nunca teve a oportunidade de sequer sair do Estado de Nova York”, disse. “Nós queremos dar a ele uma viagem para nunca esquecer, para tirar a cabeça dele da tragédia que foi a morte de seus pais”, finalizou.

Veja abaixo o post (em inglês):

VEJA TAMBÉM: 16 crianças que nos dão esperança na humanidade.