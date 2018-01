Após carinho, amizade entre ursos polares e cães acaba de forma trágica

Foto: Reprodução/Youtube/David De Meulles

A amizade entre um cãozinho e um urso polar, que ganhou a internet na semana passada, acabou de forma trágica, relata a CBC News. Brian Ladoon, dono de um santuário de cães no Canadá, mantinha cachorros acorrentados e permitia a circulação de ursos polares na propriedade. Na 'única noite' em que não alimentou os ursos, segundo Ladoon, um deles matou um dos cachorros.

De acordo com David De Meulles, que filmou a famosa cena de um urso acariciando um dos cães na propriedade, os animais do vídeo não são os mesmos envolvidos no incidente.

Pela lei canadense, Ladoon não poderia interferir no comportamento dos ursos, de espécie em extinção. No entanto, seu comportamento foi questionado, já que mantinha os cães acorrentados e cobrava uma taxa de turistas para que vissem a atração.

Outro urso faminto ficou famoso no início do mês ao ficar com o focinho preso em uma lata de leite condensado em uma ilha do Ártico. Segundo o Siberian Times, a equipe de resgate precisou injetar tranquilizantes no urso e em sua mãe para retirar o objeto. A ação teve sucesso e o animal passa bem.