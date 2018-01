Após ficar paraplégica, mulher é deixada pelo marido e começa namoro com personal trainer

O personal trainner Keith Mason ajudou Riona Kelly durante a reabilitação e agora os dois estão namorando Foto: Instagram @rionakellygopinkco

Riona Kelly sofreu um acidente doméstico em março de 2015 que causou uma lesão na espinha, a mulher de 37 anos recebeu a notícia de que ficaria paralisada da cintura para baixo. Apenas cinco dias após ter sido internada no hospital, ela sofreu mais um duro golpe: seu marido com quem estava há 14 anos e com quem tem quatro filhos deu entrada no pedido de divórcio. No entanto, ela é um verdadeiro caso de superação e, atualmente, está namorando o personal trainer Keith Mason, que a ajudou no período de reabilitação.

"Olhando para trás, eu estava em um casamento miserável, mas nós tínhamos construído uma vida juntos e tínhamos responsabilidades. Foi um momento em que eu mais precisava do meu marido", contou Riona ao 'The Sun'.

Agora, o casal Riona e Keith demonstra nas redes sociais o quanto estão apaixonados e felizes juntos. "Para fazer a diferença na vida de alguém você não precisa ser brilhante, rico ou perfeito. Você só precisa cuidar", escreveu Mason na legenda de uma foto com Riona no Instagram.

"Nós caminhamos e rodamos pela vida juntos e juntos enfrentamos todos os obstáculos. Meu melhor amigo é minha pedra, minha força, meu apoio, minha felicidade, meu mundo. Às vezes, escolhemos as pessoas erradas para compartilhar nossas vidas, mas temos que confiar em nós mesmos, ter respeito por quem somos. Eu encontrei a metade que faltava. A vida é o que você decide fazer e com quem você decide fazer isso. Tenha certeza de que as decisões seguem a vida dos sonhos que você deseja. Faça o sonho se tornar realidade", publicou Fiona na rede social.

Veja casais que ainda nos fazem acreditar no amor: