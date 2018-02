Após divórcio, homem incendeia casa um dia antes de entregá-la à ex-mulher

Para não entregar a casa para ex-mulher, o senhor de 70 anos decidiu colocar fogo no imóvel. Foto: Pixabay

Um divórcio terminou de maneira dramática na Austrália. Um senhor e sua ex-mulher concordaram na Justiça que ele teria de entregar a casa onde morava desde 1991, em Coniston, na costa sul de Nova Gales do Sul, a ela. No entanto, um dia antes de entregar o imóvel, ele ateou fogo no local, em 2017.

Segundo documentos judiciais, Krste Kovacevski, que tem 70 anos, confessou à polícia ter iniciado o incêndio e disse que não estava fazendo nada de errado. Ele e a ex-mulher se divorciaram em 2015 após alguns anos separados.

Na última segunda-feira, 19, Kovacevski perdeu o recurso em que argumentava não ter cometido nenhum crime ao iniciar o incêndio, já que a corte o condenou a dois anos de prisão por destruir intencionalmente propriedade pertencente à ex-mulher.

Ele justificava que a propriedade ainda não estava registrada no nome da ex-companheira, portanto ele tinha direito de incendiá-la. Não cabem mais recursos à decisão.