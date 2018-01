Após críticas, youtuber Logan Paul publica vídeo informativo sobre suicídio

O youtuber Logan Paul. Foto: Twitter/@LoganPaul

O youtuber Logan Paul voltou a publicar conteúdo na internet após receber duras críticas pelas piadas que fez com um corpo encontrado na “floresta dos suicídios”, no Japão. Na última quarta-feira, 24, ele divulgou um vídeo de sete minutos com informações sobre prevenção do suicídio.

Paul expõe que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo e dá o passo a passo do que fazer para ajudar uma pessoa a não se suicidar. “As coisas podem e vão melhorar. As crises são passageiras”, adianta o youtuber norte-americano, que parece ter reconquistado parte do público que se revoltou com ele após o vídeo em que mostrava o corpo de um suicida.

Ele conversou com especialistas sobre o assunto e também com Kevin Heines, um homem que com 19 anos se jogou da Golden Gate Bridge, em São Francisco, Estados Unidos. “No momento seguinte em que pulei e senti a pressão na cabeça, eu me arrependi e apenas desejei viver”, contou Heines, hoje com 36 anos. Ele relembrou o que gostaria de ser sentido e ouvido das pessoas ao seu redor naquela época. "Precisamos de uma sociedade que se aproxima e que se ajuda".

Paul dá o passo a passo para ajudar uma pessoa a não cometer suicídio:

1. Pergunte-se como o outro está

2. Se faça presente e não julgue o outro

3. Esteja por perto

4. Ajude os outros a se contectarem com eles próprios e com as pessoas a seu redor

5. Entre em contato, pergunte como as pessoas estão e cheque se estão bem

Veja o vídeo completo: