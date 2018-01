Após cobrar até 125 mil dólares por pessoa, Fyre Festival cancela evento de última hora

Imagem do local em que o Fyre Festival ocorreria, nas ilhas Exuma, nas Bahamas Foto: Jake Strang via AP

O Fyre Festival, evento luxuoso de música que aconteceria em dois fins de semana nas ilhas Exuma, nas Bahamas, foi cancelado na sexta-feira, 28, véspera do início do evento, já com grande parte do público no local. Meses antes, a produção havia prometido uma experiência inesquecível: em uma ilha privada, haveria iates, modelos, quartos luxuosos, comida requintada e shows de bandas famosas como Blink-182. Na prática, tendas de acampamento, refeições simples, acomodação insuficiente e nada de bandas famosas.

O festival, focado para a 'millenials da elite', ocorreria neste sábado e domingo, 29 e 30, e no próximo fim de semana, 6 e 7. No entanto, a produção cancelou o evento no último minuto, quando centenas de pessoas já haviam gasto milhares de dólares com passagens aéreas e ingressos - os mais caros saíam a 125 mil dólares para o pacote completo, com translado.

Muitos desembarcaram no aeroporto na quinta-feira à noite, menos de dois dias antes dos shows, para descobrir que as acomodações não estavam prontas e que o Fyre Festival não seria em uma ilha privada.

A grande expectativa foi alimentada desde o anúncio da festa, em dezembro. A produção prometia "uma experiência para a vida toda". Meses antes, o perfil do festival compartilhava no Instagram imagens de praias com água azul e modelos internacionais. Havia, ainda, a promessa de uma caça ao tesouro com mais de 1 milhão de dólares em presentes escondidos.

Are you ready? #FyreFestival Uma publicação compartilhada por FYRE FESTIVAL (@fyrefestival) em Jan 3, 2017 às 4:04 PST

We are _________ Uma publicação compartilhada por FYRE FESTIVAL (@fyrefestival) em Abr 15, 2017 às 7:23 PDT

No entanto, imagens nas redes sociais mostravam o descompasso com o que havia sido prometido. A ilha Fyre, onde os shows ocorreriam, na verdade era um pedaço de terra próximo a um hotel de luxo. Os quartos com ar-condicionado eram tendas de acampamento e os lanches, sanduíches simples.

Imagem das tendas para a acomodação do público Foto: Jake Strang via AP

Um dos internautas afirma que comprou um ingresso para dormitório com ar-condicionado. Na prática, ficou em uma tenda ao ar livre, conforme relatou à revista The New Yorker. Uma participante escreveu que ficou presa nas últimas oito horas tentando sair. "Quase nada de comida, água, segurança ou eletricidade", escreveu.

Stuck at #fyrefestival trying to leave for the last 8 hours. barley any food or water or security or electricity pic.twitter.com/jHPMnJw5gx — Lamaan (@LamaanGallal) 28 de abril de 2017

Na sexta-feira de manhã, o público que queria ir embora ficou preso na ilha, quando os voos domésticos foram cancelados.

Segundo a AP, o ministro do Turismo das Bahamas havia declarado que o Fyre Festival seria um dos maiores eventos que a região receberia na história. Em seu perfil oficial no Twitter, a pasta ressaltou não ter relações com a organização da festa e lamentou que os turistas tiverma uma experiência negativa nas Bahamas.

Em um texto no site NYMag, intitulado "Eu trabalhei no Fyre Festival. Ele estava fadado a ser um desastre", a produtora Chloe Gordon conta que voltou para Nova York apenas quatro dias após desembarcar nas Bahamas. "Todo o negócio, como todo mundo sabe, era um completo desastre", escreveu, explicando que, ao chegar, não havia praia ou areia bonita, mas um pedaço de terra, tratores e espaço insuficiente para acomodar todo o público.

Ela também descreve que contatou vários empresários dos artistas prometidos no festival, mas que a resposta de todos perguntava sobre o pagamento. Após falar com o responsável pela liberação de verba do festival, ele a teria colocado 'em stand-by' por três dias. "No fim daquela semana, ficou claro que eles não pagariam o que deveriam", diz Chloe.

O Blink-182 havia emitido um comunicado, na quinta-feira, 27, afirmando que cancelaria sua performance no evento por não se sentirem seguros de que teriam o que precisavam para apresentar um bom show de qualidade.

No site do festival, a organização tentou se desculpar por cancelar o festival na última hora e diz que os organizadores "não estavam prontos para o que aconteceria, nem o quão grande o festival seria". Uma nota também foi publicada no Instagram.

Fyre Festival set out to provide a once-in-a-lifetime musical experience on the islands of Exuma. Due to circumstances beyond our control, we must postpone this experience. We are working tirelessly to ensure each guest leaves the island safely and ask for everyone’s patience and cooperation as we continue to provide ongoing updates via email and our official social media channels as they become available, including refund information. Uma publicação compartilhada por FYRE FESTIVAL (@fyrefestival) em Abr 28, 2017 às 7:04 PDT

"Devido a circunstâncias fora do nosso controle, a infraestrutura física não foi montada a tempo e não conseguiremos preencher as expectativas de forma segura e agradável dos nossos convidados", diz a nota, que afirma estar organizando voos para Miami aos passageiros que haviam desembarcado nas Bahamas.

Em comunicado no site do evento, o organizador Billy McFarland diz que o reembolso dos ingressos será integral. "Vamos trabalhar nos reembolsos nos próximos dias e entraremos em contato diretamente com os hóspedes com mais detalhes. Além disso, todos os hóspedes deste ano terão passes VIP gratuitos para o festival do ano que vem", afirmou.

Ja Rule, um dos organizadores do Fyre Festival, desculpou-se no Twitter: "Eu queria que fosse um evento incrível, [o festival] não era uma farsa, como todo mundo está dizendo. Eu realmente me desculpo, mas a falha não foi minha."