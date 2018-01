Após beber, jovem pega táxi do Mato Grosso do Sul até o Paraná

Após beber muito e brigar com a namolrada, Lucas Cruz resolveu fazer uma viagem. Foto: Pixabay

No último sábado, 1º, o estudante Lucas Cruz, de 21 anos, bebeu, brigou com a namorada e pegou um táxi em Campo Grande (MS). O destino? Londrina, no norte do Paraná. A corrida custou R$ 1,5 mil. A história foi contada em seu perfil do Facebook.

"Gente eu tô bem bebi além da conta, peguei um táxi vim pra Londrina, desculpa aí pra todo mundo que se preocupou (sic)", publicou. O post rapidamente viralizou e, no dia seguinte, o estudante falou com alguns jornais locais - e virou uma celebridade em Campo Grande.

Em entrevista ao jornal Campo Grande News, Lucas contou que tudo começou quando ele e a agora ex-namorada estavam num show do Jorge e Mateus. "Devo ter bebido sozinho meia garrafa de vodka e umas cervejas. Acabei discutindo com minha namorada e fui embora", disse.

Ele então entrou num táxi que o levou até a rodoviária da cidade. Chegando lá, ele tentou encontrar outro taxista que o levasse até Londrina, cidade onde mora a avó. Um taxista aceitou, apenas passou para buscar a mulher em casa antes da longa viagem - são 650 km de distância entre as duas cidades.

O estudante entrou no carro, dormiu e, oito horas depois, foi acordado pelo taxista, que perguntou se não era ele o rapaz 'desaparecido'. Isso porque, enquanto Lucas estava viajando, seus familiares ficaram preocupados e compartilharam a foto do jovem nas redes sociais em busca de notícias.

Ele então contatou a mãe e contou sobre seu sumiço. Apesar de ter levado uma bronca da família, Lucas está tranquilo. "É uma coisa que eu vou contar para os meus filhos. Levei um susto e tive que sair para comprar roupa. Agora estou aqui com a minha avó", disse ele ao jornal, e ainda disse que deseja parar de beber.