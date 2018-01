Após anúncio de bairro 'Little Seul', web sugere novos nomes para estações do metrô

A web respondeu ao anúncio do prefeito João Dória Foto: Alex Silva/Estadão

Parece que São Paulo vai ficar mais 'internacional'. Em viagem à Coreia do Sul, o prefeito João Doria anunciou que, depois das obras de revitalização no Bom Retiro, bairro onde vivem aproximadamente 200 mil coreanos, a região passará a se chamar 'Bom Retiro Little Seul', em referência à capital do país. E é claro que a internet não se aguentou. Além de diversas críticas, a mudança gerou muitas piadas.

Uma página do Facebook resgatou uma foto publicada na Copa do Mundo de 2014. Nela, os nomes de algumas estações de metrô foram alterados para o inglês.

Nessa nova versão foi colocado o logo da campanha de João Dória junto com os nomes 'internacionalizados' das estações.

Algumas das mudanças hilárias foram:

Faria Lima - I would do Lima

Brigadeiro - Chocolate ball

Chácara Klabin - Klabin's Farm

Italian Station - Mooca

Tatu on Foot - Tatuapé

Deep bar - Barra Funda

Veja a imagem completa: