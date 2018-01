Aplicativo cria tour em Nova York com Sarah Jessica Parker

Através de um aplicativo, a atriz Sarah Jessica Parker organizou um tour por Nova York e a renda será revertida para o Balé da cidade. Foto: Ryan Pfluger/The New York Times

O Airbnb anunciou nesta segunda-feira, 25, a expansão do seu programa de tours e experiências em cidades para Nova York. Agora presente em 40 cidades pelo mundo, os anfitriões podem criar tours personalizados e vendê-los pelo aplicativo. E para comemorar a chegada à cidade norte-americana, o aplicativo criou ‘experiências de impacto social’ com personalidades, entre eles a atriz Sarah Jessica Parker.

Custando R$ 1.250 por pessoa, quem comprar vai passar uma tarde com a atriz da série Sex and the City indo a uma tradicional loja de departamentos nova-iorquina para comprar sapatos da linha assinada por ela, uma sorveteria da escolha da atriz e ao Balé de Nova York, que é o destino da renda destas experiências com Parker. “Para fazer o meu tour eu pensei bastante na ampla identidade cultural de Nova York”, disse em entrevista para a agência Associated Press.

Entre as outras personalidades deste programa de experiências de impacto social, estão o ator Ansel Elgort, que organizou um tour pelo bairro do Brooklyn e irá doar a renda para ajudar na recuperação dos danos causados pelos furacões Harvey e Irma; e o ex-jogador de futebol americano Michael Strahan, que ofereceu uma tarde de golfe com ele e a renda será revertida para um hospital pediátrico da cidade.