Aplicativo analisa troca de mensagens para dizer como vai relacionamento

Es Lee, ao conversar com um amigo, teve a ideia de criar um aplicativo para analisar conversas por mensagem de texto. O Crushh tem um algoritmo que lê as mensagens e analisa a situação do relacionamento entre as duas pessoas.

A iniciativa surgiu quando Lee falava com um amigo que estava confuso em relação a uma mulher com quem saiu. "Ele foi a um encontro e achou que tudo tinha sido ótimo, mas a mulher não respondeu a sua última mensagem. Eu olhei as conversas e pude dizer que ela gostou dele pela 'linguagem corporal' demonstrada nas mensagens", explicou ao Mashable.

Por 'linguagem corporal' o criador do Crushh se refere à pontuação, uso de emojis, linguagem usada nas mensagens, além da frequência com que as pessoas conversam e o tempo que levam para responder.

Assim, ele converteu a análise para um algoritmo que funciona de modo parecido com o cérebro humano. Os dados usados pelo app foram desenvolvidos pela análise de mais de 200 mil relacionamentos e consultas com sociólogos, psicólocos e especialistas em encontros.

Para que o aplicativo funcione é preciso selecionar um contato e especificar que tipo de relação o usuário tem com ele. Então, ele analisa as mensagens no celular. Também são levados em consideração idade e personalidade da pessoa. O Crushh usa a pontuação de um a cinco para dizer se a pessoa gosta ou não de você.

O app também serve para que a pessoa identifique se há uma mudança no comportamento da outra.

Consultados pelo Mashable, especialistas respondem se o aplicativo realmente funciona. Stephen Pulman, professor de Ciência da Computação da Universidade de Oxford, diz que o Crushh funciona como uma aplicação simples de análise de sentimentos e emoções, o que pode ser razoavelmente preciso.

Para Pulman, o problema é que o Crushh não identifica o uso de sarcasmo e metáforas

Mark Bishop, diretor do Centro Tungsten para Inteligência de Análise de Dados da Universidade de Londres, o aplicativo não é capaz de entender a semântica das conversas.

O aplicativo só está disponível para Android, porque o iPhone não permite que outros aplicativos acessem as mensagens de texto. Além disso, o Crushh não funciona com WhatsApp e outros aplicativos mensagens instantâneas.