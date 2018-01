Aparelho com antenas promete ajudar na hora da paquera

Os tentáculos se viram para a outra pessoa, caso a atração seja mútua Foto: Divulgação/Ripple

Você costuma ter dificuldade de saber se 'aquela pessoa' realmente estava olhando para você? Um novo aparelho promete acabar com essa angústia. Se você estiver disposto a usar duas asas cheias de tentáculos coloridos na balada, poderá descobrir com facilidade quem está de olho e, ainda por cima, se vale investir no flerte.

Com o uso de câmeras e receptores sensoriais, o Ripple promete identificar um olhar interessado. Ele vibra quando percebe interesse e, ainda por cima, avisa se você se virar para a pessoa certa. Se os olhares se cruzarem diversas vezes, o aparelho identifica a atração mútua e os tentáculos se viram para o seu novo crush.

Claro, o acessório provavelmente vai atrair o olhar de todo mundo e no início pode ser meio difícil selecionar quem te agrada. Mas a ideia dos criadores, quatro designers estudantes do mestrado no Imperial College London e The Royal College of Art, é que as mulheres se sintam mais à vontade para iniciar conversas com pessoas pelas quais elas se sintam atraídas. Eles informam, em comunicado à imprensa, que buscam uma forma de quebrar as barreiras de comunicação impostas por um futuro imerso em realidade virtual.

Assista ao vídeo de divulgação do gadget:

A ideia ainda é experimental, mas quem quiser ser informado sobre possíveis novidades do produto pode deixar o endereço de e-mail no site do Ripple.