Aos 92, idoso ganha US$ 25 mil por ano na loteria - pelo resto da vida

Senhor usará o dinheiro para viajar Foto: Facebook / @LuckyforLife.US

Charles Svatos, um senhor de 92 anos, ganhou a loteria Lucky for Life (sortudo para a vida toda, em tradução livre do inglês) e teve direito a 25 mil dólares (R$ 77,5 mil, aproximadamente) por ano para o resto da vida. Ele é o terceiro morador do Estado de Iowa, nos Estados Unidos, a ter direito ao prêmio.

Os sortudos contemplados podem escolher entre receber a fortuna anual ou receber, de uma vez só, a quantia de 390 mil dólares (R$ 1,2 milhão). Ele optou pela segunda opção e, descontados os impostos, ficou com um total de 273 mil dólares (R$ 846 mil). De acordo com o site Las Vegas News, ele pretende usar o dinheiro para viajar.

Charles acertou cinco números da loteria, o que foi suficiente para lhe garantir o prêmio. Caso tivesse acertado os seis números, o valor a receber seria de mil dólares (R$ 3.100 reais) por dia!

Curiosamente, o senhor ainda contou que, na semana anterior, recebera uma mensagem em um biscoito da sorte que dizia: “Você descobrirá um tesouro inesperado”.