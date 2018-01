Aos 89 anos, russa viaja o mundo e compartilha momentos no Instagram

Elena Mikahilovana viaja o mundo e compartilha imagens no Instagram. Foto: www.instagram.com/babushka_1927/

Viajar não é coisa de jovem, e a russa Elena Mikahilovana, de 89 anos, está aí para provar. Há seis anos, ela decidiu realizar um antigo sonho, o de viajar pelo mundo. Desde então, ela já visitou a Alemanha, Vietnã, Turquia, Israel e Tailândia.

Ela criou um perfil no Instagram apenas para compartilhar essas viagens, e as fotos fazem muito sucesso. Nos comentários, muitos seguidores relatam que 'a jovialidade dela inspira' e mandam mensagens de carinho para a vovó mochileira. Nas fotos, é possível ver Elena comendo pratos típicos dos países, indo à praia, assistindo a espetáculos e viajando de barco.

Em entrevista ao The Independent, a russa disse que faz amigos facilmente nas viagens."É fácil fazer amigos porque as pessoas ficam curiosas em saber a minha idade e oferecem ajuda. Elas me mostram tudo, me ajudam a ver o mar, visitar restaurantes", disse.

E os planos são justamente continuar viajando ainda mais nos próximos anos. Ela revelou que sonha em visitar a República Dominicana no seu aniversário de 90 anos. Depois que começou a se aventurar pelo mundo, o aprendizado foi que há coisas boas em todos os lugares. "A principal coisa que aprendi na vida é que existem pessoas boas em todos os países. Não há nada a temer, porque você só morre uma vez e um dia você vai morrer de qualquer jeito", completou Elena.