Bebê de 7 meses encanta internet com cabelo 'gigante'; assista

. Foto: eudroff / Pixabay

Vídeos e fotos de bebês 'cabeludos' frequentemente surgem na internet por conta de sua fofura e da raridade em encontrar crianças que nasceram há poucos meses e já apresentam longas madeixas.

O pequeno Theo, de apenas sete meses de idade, é o exemplo mais recente de bebê que se tornou viral na internet por conta de seu visual único. Um vídeo inicialmente postado por sua mãe já teve mais de 50 milhões de visualizações no Facebook, o que lhe rendeu um convite para ir ao programa The Ellen Show, da apresentadora Ellen DeGeneres.

"O que acontece quando um bebê de sete meses de idade nasce com o cabelo de uma estrela do rock dos anos 1980?", perguntou Ellen em bom-humor.

A mãe do garoto foi até o programa para mostrar o filho. Ela contou não esperar tamanho sucesso com a divulgação do vídeo, e que muitas pessoas lhe disseram que o cabelo do garoto cairia ou pararia de crescer em breve, mas ele apenas continuou aumentando.

Por fim, ela revelou os cuidados que tem para tratar os fios: o garoto usa xampu, condicionador e secador elétrico. Adriana revelou que o pai do garoto tinha planos de vestí-lo como um dos integrantes da banda Kiss no próximo Dia das Bruxas, e recebeu de presente uma fantasia para a ocasião da produção do programa.

Confira abaixo o vídeo que fez o garoto tornar-se conhecido na internet, e também uma galeria com outros bebês que chamaram atenção nas redes pelo mesmo motivo!