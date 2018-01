Anúncio de vaga para babá exige mulher 'magra' e de 'boa aparência'

Suposto anúncio era voltada para funcionárias de Fortaleza, no Ceará Foto: RyanMcGuire / Pixabay

Um suposto anúncio de vaga de emprego voltado para babás em Fortaleza, Ceará, causou polêmica nas redes sociais na última quarta-feira, 18.

Compartilhada na página de Facebook Vagas Arrombadas, que publica postagens irônicas com más 'oportunidades' de emprego, a oferta exigia que a babá fosse magra “para caber no carro (já que são duas cadeirinhas no banco de traz (sic))”, de “boa aparência” e não tivesse problemas familiares que a obrigassem a faltar no serviço.

Os usuários repercutiram a postagem negativamente. “Normalmente dou risada das vagas arrombadas, mas essa me deixou triste”, comentou uma internauta. “Anúncio merece ser divulgado e compartilhado exaustivamente. Superou todos os outros que vi nessa página desde que curti”, disse outro usuário. “Ela expressa todo o resumo de um ser humano que despreza o seu semelhante em todos os aspectos.”

A vaga procura alguém pra cuidar de uma criança de três anos e um bebê de três meses, e, segundo o anúncio, a função demanda 15 dias seguidos de trabalho seguidos por 15 dias de descanso, com possibilidade de ser chamada durante a folga. O salário oferecido é de mil reais.

Confira abaixo a postagem: