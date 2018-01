Anúncio compara mamografia a tirar nudes e é criticado nas redes

Anúncio feito por agência de comunicação compara exame de mama com tirar nudes. Foto: Twitter/pedrobelem

Uma agência de publicidade do Recife fez um anúncio para incentivar as mulheres a realizar a mamografia, mas comparou o exame a tirar nudes (fotos nuas). O material foi criticado nas redes, e a empresa admitiu ter errado.

Publicado na página inteira de uma edição do Jornal do Commercio, o anúncio traz a seguinte mensagem: "Não tenha medo da mamografia. É tipo tirar nudes. Só muda a câmera."

Uma foto da página foi compartilhada por um designer no Twitter, em que os internautas criticaram e expressaram indignação.

Na página oficial da agência no Facebook, a equipe diz ter errado e pede desculpas pelo "título, no mínimo, insensível".

"Com o intuito de desmistificar e incentivar a mamografia, acabamos por não tratar o assunto com a seriedade que ele merecia, minimizando a complexidade do exame e desmerecendo a luta de muitas mulheres que estão passando ou passaram por um momento duro", escreveram na publicação.

A agência aproveitou o post para reforçar informações sobre a mamografia, exame mais eficaz para o diagnóstico do câncer de mama. O E+ entrou em contato com a empresa, que enviou a seguinte resposta:

"O anúncio criado para incentivar as mulheres à fazer a mamografia, na prevenção contra o câncer, criado pela Ampla foi veiculado apenas no Jornal do Commercio, no dia 22 de outubro.

Diante da repercussão negativa, a agência agiu de forma transparente como sempre se colocou no mercado nacional. Fez uma retratação em sua página do Facebook e continuou aberta a ouvir e compartilhar mais conhecimento.

As questões de gênero, raça e etnia estão inevitavelmente presentes no dia-a-dia e na pauta da agência. A retratação é um passo importante em um mercado que não costuma reconhecer os seus erros."

Confira abaixo algumas reações dos internautas e o post completo da agência:

Envergonhado e pedindo desculpas pela categoria. — Bru Oliveira (@beoefe) 25 de outubro de 2017

Como que as pessoa tem coragem de publicar isso aaaaaaa — Lari ✨ (@LaariSchiavon) 25 de outubro de 2017

Queria desver isso — milenosvisk (@milenarcam) 25 de outubro de 2017

deus do céu que publicidade debochada oq ta conteseno — TRISTE & EXCITADO (@presuntossauro) 25 de outubro de 2017

GALERIA: Campanhas publicitárias que geraram polêmica