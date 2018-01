Segundo especialistas, antecipar os enfeites de Natal pode deixar as pessoas mais felizes Foto: Pixabay/StockSnap

Segundo a doutrina da Igreja Católica, a data certa para montar a árvore de Natal e colocar os enfeites pela casa é no dia 30 de novembro, que marca o início do tempo de advento para a igreja. Mesmo assim, é cada vez mais comum os enfeites e árvores começarem a surgir no início de novembro, época em que as lojas iniciam seu período de liquidação de final de ano.

Agora, especialistas dizem que antecipar a decoração de Natal pode deixar as pessoas mais felizes. “Em um mundo cheio de estresse e ansiedade, as pessoas gostam de se associar coisas que as fazem felizes, e os enfeites de Natal evocam esses fortes sentimentos de infância”, disse o psicanalista Steve McKeown para o site Unilad.

“A nostalgia ajuda as pessoas a entenderem sua própria personalidade. Para muitos, os enfeites de Natal são uma forma de se reconectarem com sua própria infância”, complementou a psicóloga Amy Morin.

Um estudo do Journal of Environmental Psychology mostrou que os enfeites de Natal também ajudam na socialização. Os vizinhos, por exemplo, podem encarar os enfeites de outra casa como sinal de que a pessoa é amigável e aberta para conversar.