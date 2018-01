Aniversariante produz festa com temática 'Casos de Família' e faz sucesso na internet

Allan Castro posa para foto atrás da mesa com decoração temática do programa do SBT Foto: Arquivo pessoal/Allan Castro

O analista comercial Allan Castro, morador do Rio de Janeiro, gosta muito de Casos de Família. Tanto que, para comemorar seu aniversário de 32 anos, ele decidiu dar uma festa temática do programa apresentado por Christina Rocha e exibido no SBT.

A festa foi íntima, no apartamento do carioca, onde ele recebeu 12 amigos. Na decoração, fotos de Christina, da psicóloga Anahí D'Amico e de Aracy Wolf, responsável por fazer o merchandising da Top Therm. À mesa de quitutes, uma faixa exibia o 'Tema de hoje'. "32 anos: já não tenho mais paciência para quem está começando", em referência a Susana Vieira.

Em seu perfil pessoal, Allan compartilhou imagens da festa em um post que já alcançou mais de 2,4 mil curtidas. "Teve Cristina, Rivotril da Anahí, cupcakes com casos, convidados na plateia, MiniÔmega 3 da Top Therm de brinde, Casos de Família em tempo real... Vocês foram sensacionais!", escreveu o carioca.

Em entrevista ao E+, o analista comercial explica que quis promover uma festa que fosse engraçada e tivesse a ver com ele. "Há quase 10 anos eu não fazia uma festa de aniversário, só jantava em restaurantes. Quis fazer algo de diferente e pensei até uma festa de Game of Thrones, mas não seria engraçado. Aí pensei em Casos de Família, que eu adoro e seria superengraçado", afirma.

Os convidados não sabiam do tema da celebração até chegarem ao local e, segundo Allan, adoraram a surpresa. A decoração criativa foi feita com a ajuda de um amigo designer. Uma minitelevisão, por exemplo, abrigava um celular que exibia episódios de Casos de Família diretamente do YouTube.

Detalhe da mesa com decoração ao estilo 'Casos de Família' Foto: Arquivo pessoal/Allan Castro

Para comer, Allan ofereceu vários quitutes, como confeitos de chocolate em frascos de Rivotril, brigadeiros em minicadeiras com fotos dos convidados do aniversário, como se fossem a plateia do programa, e cupcakes com casos debatidos na atração ("o problema não é você ser gay, é você ser muito gay" ou "meu marido foi meu maior erro").

"Quando era mais novo, adorava o programa da Márcia [Goldschmidt]. Amava os barracos. Quando o SBT passou a colocar Casos de Família no YouTube, eu comecei a assistir. Às vezes, faço maratona, já fiquei até três horas vendo", acrescenta.

A repercussão da festa foi tão grande que Allan foi convidado para participar como plateia do Casos de Família, conforme a assessoria de imprensa do SBT confirmou ao E+. Mas o carioca quer mais. "Sou cara de pau e pedi também para participar do merchan com a Aracy, só para dizer algo pequeno como: 'Qual é a novidade de hoje, Aracy?'", diz o rapaz.

Em um vídeo, ele faz o pedido diretamente para o programa: