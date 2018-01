Animais 'irmãos' viram tema de ensaio fotográfico fofo

Fótografo inglês faz sucesso na internet fazendo um ensaio fofo com animais que são de espécies diferentes, mas muito parecidos. Foto: Imagem cedida por Mark Taylor / Warren Photographic

O fotógrafo inglês Mark Taylor está fazendo sucesso na internet com uma criativa ideia de ensaio fotográfico envolvendo animais: ele decidiu colocar animais parecidos lado a lado, mas com um detalhe: as 'duplas' são de espécies diferentes. O ensaio Brother From Another Mother é sucesso de vendas no website de Mark, o Warren Photographic, e sempre é bastante compartilhada nas redes sociais.

“A ideia foi da minha mãe”, disse Mark em entrevista à revista People. Segundo o fotógrafo, ela o convenceu a fazer o ensaio após perceber como a pelagem do seu gato e do seu coelho eram parecidas. “Hoje todos os animais que eu uso no ensaio vêm de um criador que procura animais parecidos especificamente para mim. É desafiador, mas quando dá certo as fotos ficam ótimas”, continuou.

Um desafio recorrente é fazer com que os animais tenham um bom entrosamento. “Muitas vezes eles não gostam um do outro, então é importante apresentá-los primeiro em ambientes diferentes e tentar prever se eles vão se dar bem ou não”, falou. Outro desafio é quando os animais não param quietos ou começam a tumultuar o estúdio. “Por sorte eu tenho uma ótima assistente que dominou a técnica de chamar a atenção dos animais com penas e bolinhas. Se não fosse por ela as fotos não sairiam nunca”, completou.

Veja abaixo uma galeria com algumas das fotos que Mark criou para o ensaio: