Animais abandonados recebem camas e a reação deles é só alegria

Cachorros abandonados recebem camas. Foto: Reprodução/YouTube

A RSPCA Animal Shelter, uma instituição australiana que ajuda animais abandonados, realizou uma campanha de doação de camas para gatos e cachorros. Foram doadas mais de 100 camas, e, na hora de receber os presentes, os animais ficaram bastante animados.

Alguns começaram a pular e brincar na cama de tanta alegria, outros se deitaram rapidamente para tirar uma soneca no novo local. O que importa é que todos eles vão dormir muito melhor com as novas camas.

Abaixo, assista ao vídeo que mostra o momento em que os animais recebem as caminhas. Uma fofura só: