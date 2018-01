Animação divulga luta de criança amputada que é vítima de câncer

Foto: Facebook/Reprodução

Vítima de um câncer conhecido como sarcoma de Ewing, Scarlett Aida Rivero Osejo teve sua trajetória retratada em uma animação criada pela produtora the STUDIO. No vídeo, a criança norte-americana de seis anos aprende a lidar com o fato de ter perdido a perna direita por causa da doença.

A peça foi divulgada pelo site da fundação Scarlett Contra el Cancer, pelo qual internautas podem fazer doações crianças que se encontram na mesma situação da garotinha, mas não podem pagar por uma prótese.

Assista ao vídeo abaixo: