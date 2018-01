Anel de noivado perdido é encontrado graças a anúncio em  árvore

Anel de noivado é recuperado graça a anúncio em árvore. Foto: Pixabay

Um homem perdeu o anel de noivado da avó de sua namorada e o recuperou graças a um anúncio de “encontrado” em uma árvore na vizinhança. O anel foi dado a Nico Bellamy pelo pai de sua então namorada há três anos, e chegou a ser dado como perdido, segundo reportagem da People.

Bellamy e Caitie Schlisserman são namorados de longa data e em julho de 2017 se mudaram de casa. Bellamy contou à People que sabia do risco de perder o anel e por isso o guardou muito bem guardado em uma mochila que ele levou no próprio corpo durante a mudança.

O drama que só durou duas horas começou quando, alguns dias após o casal finalizar a mudança e estar prestes a buscar Stuart, o pai de Caitie no aeroporto. Bellamy foi checar se o anel estava na mochila e se surpreendeu ao ver que não. “Corri para o banheiro e vomitei imediatamente”, contou Bellamy. “Não apenas porque o anel me foi entregue para que o guardasse bem, mas também porque meu sogro ainda estava se recuperando da morte da mãe havia nove meses”.

Bellamy fez contato com a empresa de mudança e não obteve resposta. Ele relatou o ocorrido ao sogro, que surpreendentemente disse que eles 'dariam um jeito'. Voltando do aeroporto com Stuart e Caitie e ainda desesperado tentando se lembrar o que ocorrera, Bellamy viu um anúncio em uma árvore próxima de sua casa: Encontrado um anel de noivado. “Tinha que ser o meu, porque era uma coincidência estranha”, contou. “Mas como alguém poderia ter encontrado isso?”

Bellamy voltou sozinho ao local e relata ter sentido a maior sensação de alívio de sua vida: o anel era mesmo o dele. “Os vizinhos encontraram o objeto e quase o jogaram fora, mas o guardaram e expuseram apenas um anúncio em uma rua pela qual nunca passo”, contou Bellamy. Recuperado do susto, ele explicou o que aconteceu: o ajudantes da mudança viram a caixa, mas o anel estava embrulhado em um pequeno plástico, então eles não o viram e jogaram fora.

Toda a história foi mantida em segredo até a festa de ano novo, quando Bellamy pediu a mão de Caitie em uma viagem a Paris. Hoje Caitie usa o mesmo anel de sua avó - ela disse sim.