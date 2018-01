Amizade entre cachorro e menino de 3 anos conquista a internet e vai virar livro

Amigos estão sempre juntos Foto: Reprodução

Buddy e Reagan são inseparáveis. Eles fazem tudo juntos: tomam café, dormem, vão para a praia. O menino de três anos e o cachorro fazem sucesso no Instagram, com imagens fofas do dia a dia. Agora, a história da dupla vai virar livro.

Morador de Portland, nos Estados Unidos, Reagan é estrela nas redes sociais. Tem até site e calendário com suas fotos produzidas. Seu melhor amigo, Buddy, veio na onda. As fotos em que os dois aparecem juntos estão entre as mais comentadas e curtidas.

Fotos fazem sucesso no Instagram Foto: Reprodução

A avó de Reagan, Sandi Swiridoff, resolveu criar um livro, para eternizar os momentos que os dois passaram juntos. Em entrevista ao jornal Daily Mail, ela disse que a relação tocante precisa ser contada. "Eu não poderia guardar toda essa ternura só pra mim", disse. A publicação terá sua renda revertida para instituições de caridade.

Buddy é uma mistura de labrador com poodle e foi adotado pela família de Reagan com oito semanas de vida.

Merry Kissmas Um vídeo publicado por Reagandoodle (@reagandoodle) em Nov 28, 2016 às 4:01 PST