Amizade com menina de 4 anos tira idoso da depressão

Dan Peterson, de 82 anos, e a pequena Norah. Foto: Reprodução/Facebook

O americano Dan Peterson, de 82 anos, estava com problemas de ansiedade e depressão após perder sua mulher, mas uma garotinha conseguiu ajudá-lo.

Tara Wood, que mora na Georgia, levou seus filhos para o supermercado mas Norah, sua filha de quatro anos, estava mais animada que o normal porque era seu aniversário. Ela contou isso para todo mundo no local, e Dan estava lá também e ouviu.

"Quando Mr. Dan passou, ela sorriu e disse ‘olá, velhinho! É meu aniversário’ e ele parou, sorriu e respondeu ‘olá, mocinha! Quantos anos você faz hoje?’ eles conversaram por alguns minutos e depois seguiram seus caminhos”, explicou Tara. Mas a menina ficou tão animada com o encontro que pediu para tirar uma foto com Mr. Dan. A mãe publicou a imagem no Facebook.

A postagem foi muito compartilhada e, por isso, uma amiga de Mr. Dan entrou em contato com Tara e contou que a mulher do senhor havia falecido há pouco tempo, e que Norah o havia feito bem.

Desde esse encontro, o idoso e a menina já se falaram várias vezes. "[Mr. Dan] disse que não dormia bem há meses. Tristeza e ansiedade o faziam ficar acordado durante a noite, mas desde que conheceu Norah, ele dorme tranquilamente todos os dias. Ele disse que minha filha o curou", disse Tara a CBS News.

Recentemente, Norah participou do aniversário de 82 anos e os dois se falam todas as semanas ao menos duas vezes.