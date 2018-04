Amigos separados pelo Holocausto se reencontram após 76 anos

Simon Gronowski e Alice Gerstel Weit se reencontraram em Los Angeles no Museu do Holocausto Foto: AP Photo/Reed Saxon

LOS ANGELES - Quando Alice Gerstel despediu-se emocionada dos amigos mais íntimos de sua família em outubro de 1941, ela estava esperançosa de ver novamente o "pequeno Simon" Gronowski. E ela o viu - 76 anos depois e meio mundo longe de onde eles estavam separados em Bruxelas.

Leia também: Bispo que negou Holocausto terá de deixar a Argentina

Gerstel e sua família judia se esconderam na casa dos Gronowskis por quase duas semanas antes que seu pai dissesse à França que chegara a um acordo com um contrabandista que tiraria em segurança seus irmãos e sua mãe da Bélgica ocupada pelos nazistas.

Os Gronowskis, também judeus, decidiram ficar. Eles se esconderam por 18 meses até os nazistas baterem à porta da família e colocar Simon, sua irmã e sua mãe em um trem da morte para Auschwitz.

“Eu pensei que toda a família foi assassinada. Eu não fazia ideia ”, disse Gerstel (agora Gerstel Weit) na quarta-feira, um dia depois da reunião cheia de lágrimas. Ela e seu amiga seguraram as mãos no Museu do Holocausto de Los Angeles enquanto contavam sua história.

"Você não sabia que eu pulei do trem?", Perguntou Gronowski, hoje com 86 anos.

"Não. Eu não sabia de nada ", respondeu sua amiga, agora com 89 anos.

Simon Gronowski e Alice Gerstel Weit se conheceram durante a infância na Bélgica Foto: AP Photo/Reed Saxon

Os dois voltarão ao museu no domingo para relatar aos visitantes como o Holocausto destruiu duas famílias que se tornaram amigas depois de um encontro casual em um resort de praia belga em 1939. Como isso levou um menino de 11 anos a fazer uma das fugas mais ousadas da guerra. Como colocou a outra família em uma perigosa jornada pela França ocupada, que parece uma cena do filme "Casablanca".

E, finalmente, como aquelas jornadas separadas culminaram três quartos de século mais tarde em uma alegre e emocionante reunião em Los Angeles, pouco antes do Dia da Comemoração do Yom HaShoah ou do Holocausto.

"Eu não o reconheci em tudo. Eu não vejo o pequeno Simon”, disse Gerstel Weit na quarta-feira sobre a reunião do dia anterior com o homem agora careca de barba branca que estava sentado ao lado dela rindo.

“Mas ele está aqui. O pequeno Simon está aqui", ela acrescentou, enquanto sua voz falhava, colocando a mão sobre o coração de Gronowski.

O reencontro dos amigos foi cheio de abraços, beijos e lágrimas Foto: AP Photo/Reed Saxon

Houve muitos abraços, beijos e choro na quarta-feira, quando os dois velhos amigos seguraram as mãos com força enquanto estavam sentados em um pátio de museu para compartilhar memórias de um passado longínquo.

Foi um passado que começou ternamente antes de virar um pesadelo depois que os nazistas invadiram a Bélgica em 1940 e começaram a cercar os judeus.

O pai de Gerstel Weit, um negociante de diamantes com uma esposa e quatro filhos, decidiu fugir em 1941. Ele transformou seus diamantes em dinheiro, comprou nove vistos que levaram sua família e a do irmão à França ocupada pelos nazistas e à cidade marroquina de Casablanca, controlada pelos franceses. Lá eles embarcaram em um navio com destino a Cuba.

O pai de Gronowski acreditava ingenuamente que ele e sua família estariam seguros se escondendo em Bruxelas.

“Meu pai não estava muito consciente da tensão. Meu pai não era político. Ele era um poeta. Ele escreveu em seis línguas - disse Gronowski, parando para enxugar as lágrimas.

"E como muitas das famílias que ele lembra em Bruxelas", continuou ele em inglês com sotaque holandês, "ele não acredita que na Europa do século 20, dessa civilização, ele não pode acreditar que a Alemanha possa cair na barbárie".

Quando os nazistas chegaram, o pai de Gronowski estava em um hospital. Sua esposa mentiu rapidamente, dizendo que ele estava morto e poupando-o de Auschwitz.

Foi em um trem para o campo da morte, algumas semanas depois, que ela salvou seu filho, empurrando-o para a porta do vagão em que eles estavam e dizendo-lhe para pular.

Após a guerra, ele se reuniu com seu pai e, eventualmente, voltou para o apartamento onde ele cresceu. Ele alugou as outras unidades e usou o dinheiro para pagar a faculdade de direito. Ele é um advogado praticante em Bruxelas.

A família de Gerstel Weit imigrou para os Estados Unidos, onde se casou, teve dois filhos e acabou se estabelecendo em Los Angeles e uma carreira no setor imobiliário.

Imediatamente após a guerra, sua família tentou localizar seus amigos. Gronowski acabou escrevendo ao irmão mais velho de Gerstel Weit, Zoltan, dizendo que sua irmã e sua mãe haviam morrido em Auschwitz e que seu pai havia falecido. Por alguma razão, Zoltan nunca disse a sua família que o “pequeno Simon” sobreviveu.

Simon Gronowski e Alice Gerstel Weit foram ao museu para contar como o Holocausto destruiu suas famílias Foto: AP Photo/Reed Saxon

Ela soube que ele estava vivo há seis meses quando o sobrinho procurou seu nome de solteira on-line à procura de mais história familiar. Ele se deparou com o livro de memórias de Gronowski de 2002, “A Criança do 20º Trem”, no qual sua família é mencionada com destaque.

Gronowski diz acreditar que o irmão de Gerstel Weit estava muito perturbado para dizer muito sobre sua família. Sua irmã de 18 anos, Ita, tinha sido a namorada de Zoltan Gerstel na Bélgica, e ele havia declarado seu amor por ela repetidamente em cartas de guerra, incluindo algumas que ela nunca viveu para ver.

O próprio pai de Gronowski nunca poderia lidar com o Holocausto também, ele disse. Por um tempo, Leon Gronowski manteve a esperança de que sua esposa e filha de alguma forma sobrevivessem e ele as encontraria.

“Mas quando recebemos informações sobre os campos de concentração, a câmara de gás, as montanhas de cadáveres, meu pai compreendeu que sua esposa e sua filha não voltariam. E ele morreu de ... - ele disse, sua voz sumiu.

- De coração partido? - perguntou Gerstel Weit.

"De coração partido", respondeu ele.

Projeto retrata lado 'sombrio' das selfies no Memorial do Holocausto: