Amigo de Neymar assume namoro e internautas especulam relacionamento com Emilly Araújo

Jota Amancio, assessor de Neymar, e a ex-BBB Emilly Araújo Foto: Instagram / @jotaamancio | Instagram / @emillyaraujoc

Após ter sido flagrado algumas vezes ao lado da ex-BBB Emilly Araújo ao longo de 2017, Jota Amâncio, amigo e assessor pessoal de Neymar, afirmou que está namorando.

A revelação ocorreu neste domingo, 14, em um vídeo do canal no YouTube de Matheus Mazzafera. Jota e Gil, ambos amigos de Neymar, foram os convidados do youtuber.

Durante um jogo no qual deveriam dizer quem era o mais provável a realizar certas ações, todos entraram em um acordo que Jota seria o mais provável a se casar. “Ele está namorando, então deve ser o próximo. Estou torcendo por isso”, disse Gil.

“Eu quero casar, é bom casar”, respondeu o parça de Neymar. Após a repercussão do vídeo, fãs de Emilly já fizeram montagens e brincadeiras com um possível casamento de Jota e a ex-BBB. Confira: