Americano retrata super-heróis ao melhor estilo Tim Burton

Foto: Reprodução / Facebook

O artista estadunidense Andrew Tarusov resolveu prestar uma interessante homenagem aos super-heróis dos quadrinhos e dos cinemas, retratando-os como se fossem personagens das obras de Tim Burton.

Homem-Aranha, Super-Homem, Thor, Deadpool, Mulher Maravilha, Batman, Capitão América e Hulk receberam contornos sombrios, com olhos grandes e corpos finos, tal como a maioria dos personagens do criador. Até o próprio Tim Burton recebeu uma homenagem do ilustrador. Confira abaixo:

Captain America in Tim Burton's style! #Patreon #captainamerica #timburton Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 12, 2016 às 1:13 PDT

Iron Man in Tim Burton's style! More on my Patreon, link in bio! #comics #burton #timburtonstyle #timburton #ironman #marvel Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 14, 2016 às 5:05 PDT

Wolverine in Tim Burton's style! More on my Patreon, link in bio #comics #marvel #timburton #timburtonstyle #burton #art #wolverine Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 15, 2016 às 10:03 PDT

Thor in Tim Burton's style! More on my Patreon, link in bio #comics #marvel #timburton #timburtonstyle #burton #art #thor Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 15, 2016 às 10:04 PDT

Wonder Woman in Tim Burton's style! More on my Patreon, link in bio #comics #marvel #timburton #timburtonstyle #burton #art #wonderwoman Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 15, 2016 às 10:06 PDT

Hulk in Tim Burton's style! More on my Patreon, link in bio #comics #marvel #timburton #timburtonstyle #burton #art #hulk Uma foto publicada por Andrew Tarusov (@askandy) em Set 15, 2016 às 10:07 PDT