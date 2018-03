Americana faz fotos românticas para anunciar o novo emprego

A pose é tradicional de um anúncio de noivado, mas a celebração é de um novo emprego Foto: Reprodução Facebook

A fotografia é clássica de um ensaio romântico para celebrar um noivado: uma mulher está deitada na areia olhando com um olhar apaixonado para o lado, mas no lugar do noivo está a carta de oferta de emprego emoldurada. Benita Abraham se tornou notícia após publicar no Facebook uma seleção de fotos para anunciar seu novo emprego.

"Tão animada para compartilhar minha notícia feliz com a minha família FB! Eu finalmente encontrei minha alma gêmea, meu par perfeito, meu amor. Após sete meses longos, achei o trabalho perfeito com uma empresa que realmente se preocupa com seus funcionários e que vou aprender muito com", escreveu a americana na legenda do álbum.

Benita levou à sério a proposta de celebrar o novo emprego como se fosse um casamento. Em um dos cliques de Liju Mathew, ela aparece deitada na cama entre lençóis olhando sensualmente para a sua oferta de trabalho. Uma placa com a frase "eu aceito" também compõe o ensaio.

No entanto, a americana que mora em Long Beach ainda não preencheu no Facebook o campo 'trabalho atual'. Ou será que ela vai preferir anunciar o novo local de trabalho com uma atualização de relacionamento sério?