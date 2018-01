Amazon lança campanha do Kindle no Brasil com provocação a João Doria

Amazon promove Kindle no Brasil e propõe uma cidade cheia de histórias em seu primeiro comercial Foto: Pixabay

A Amazon encontrou nos muros cinzas de São Paulo um fundo de cor neutra para projetar clássicos de livros. No que parece uma provocação à iniciativa Cidade Linda, coordenada pela atual gestão do prefeito João Doria (PSDB), a empresa diz que preencheu o cinza com histórias. O comercial, entitulado #MovidosporHistorias, foi divulgado nesta segunda-feira, 27 de março.

As imagens do próprio vídeo demonstram que os trechos são projeções, não estão pintados. Mostram-se luzes e um celular que, ao fazer uma fotografia, não registra a frase, ainda que ela esteja projetada no momento da foto.

As histórias são variadas, de Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J. K. Rowlling, a 1984, de George Orwell. Tem até clássicos modernos, como 50 Tons de Cinza. Os trechos, que são mais frases de efeito, estão projetados em regiões conhecidas da capital paulista, como a Av. 23 de Maio, túnel Anhangabaú, escadaria daPraça Roosevelt e o popularmente chamado túnel da Av. Paulista.