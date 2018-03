Alunos colhem abóbora de 50 quilos e um metro de comprimento em escola

Pais e alunos da Escola Arara Azul ficaram empolgados com a novidade. Foto: Caitano Azevedo/Imagem cedida pela Escola Arara Azul

Alunos de uma escola particular de Águas Claras, no Distrito Federal, colheram uma abóbora de 50 quilos e um metro de comprimento na segunda-feira, 26. O legume chamou a atenção de pais, crianças e funcionários da escola, já que uma abóbora comum pesa de três a sete quilos.

O legume foi plantado em novembro de 2017 na Escola Arara Azul e foi cultivado sem o uso de agroquímicos, apenas adubos orgânicos. Vera Lúcia Alves, supervisora da horta, disse que a terra foi muito bem cuidada e que outras abóboras também estão grandes.

A supervisora conta que a horta existe desde a fundação da escola para conectar as crianças da cidade com a produção de alimentos."Elas se empolgam muito porque quase não conhecem a agricultura, não sabem como e de onde vem um alimento", explica. "Queremos que elas entendam como é importante valorizar os agricultores e a produção de alimentos".

Com a abóbora, Vera fez um doce que deu para 800 provarem. "As crianças ficaram encantadas", disse. Na escola, há também bananeiras, mandioca, batata-doce e outras hortaliças.

Tem também uma fazendinha com mini vaca, boi, pôneis, patos, arara, pavão e outros animais. “É um lugar para as crianças colocarem os pés no chão, ouvirem o canto dos pássaros, fazerem piquenique ao ar livre”, comenta a diretora de marketing da escola, Camila Joanita.

O que pode explicar o tamanho da abóbora são cuidados favoráveis como adubação, temperatura e umidade. Foto: Caitano Azevedo/Imagem cedida pela Escola Arara Azul

Por que ficou gigante? O pesquisador Geovani Bernardo Amaro, especialista em abóboras da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), explica que existe uma grande variedade de abóboras no mundo e o Brasil conta com uma grande biodiversidade dessas plantas. "Temos desde abóboras que podem pesar muitos quilos a mini abóboras de 200 gramas", explica.

Algumas são comerciais, outras tradicionais e há também variedades menos comuns, plantadas apenas em regiões específicas. "Além disso, as abóboras são plantas alógamas, ou seja, elas cruzam entre si e vão gerando novas variedades", diz.

Segundo Amaro, o que pode explicar o tamanho dessa abóbora é uma boa adubação, umidade, luminosidade, temperatura e cuidados favoráveis. Se a planta também produz menos frutos, em uma área menor, há mais chances de eles serem maiores. "Foi uma planta muito bem conduzida que já tinha capacidade de produzir frutos grandes", diz.

Ele conta que ao redor do mundo existem até concursos para produção de abóboras gigantes. "Nesses eventos, algumas podem chegar a mais de 500 quilos, tudo depende do manejo. Desconheço um fruto que produza fruto maior que abóboras e morangas", diz ele, que é doutor em genética e melhoramento de plantas.