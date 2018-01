Alemão recupera câmera de menino inglês perdida a 560 quilômetros de distância

Um garoto inglês recuperou, na Alemanha, câmera que ele havia perdido enquanto passava férias na costa leste da Inglaterra Foto: Pixabay/StockSnap

Você já perdeu alguma coisa e se convenceu de que nunca mais a encontraria? O garoto inglês William Etherton passava férias em Thornwick Bay, balneário localizado na costa leste da Inglaterra, em setembro de 2017, quando sua câmera foi levada pelas ondas do Mar do Norte. Dada a câmera como perdida, ele voltou para casa em Kingston upon Hull e continuou a levar sua vida.

Alguns meses depois, o pai do garoto foi avisado no Facebook sobre um vídeo em uma página alemã em que ele aparecia. A câmera havia sido recuperada em setembro por Roland Spreer. O alemão é um dos poucos moradores na ilha de Süderoog, que fica na costa da Alemanha e a cerca de 560 quilômetros de onde o aparelho foi originalmente perdido.

Levada pelas fortes correntes oceânicas do mar, a câmera atravessou a distância e chegou à Alemanha praticamente intacta, sendo devolvida na última semana para William e sua família. Veja abaixo as fotos postadas no Facebook da ilha do momento em que ele recupera a câmera.