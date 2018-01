Agora é possível casar-se no Magic Kingdom, na Disney, durante a noite

Casamento na Disney. Foto: Reprodução/Pinterest

Os fãs de Walt Disney têm motivos para comemorar: agora é possível viver uma noite de conto de fadas com um casamento no Magic Kingdom, o Castelo da Cinderella, na Disney. No primeiro semestre deste ano, a Disney Weddings havia anunciado que o espaço receberia casamentos durante o dia e, agora, cerimônias noturnas também foram liberadas.

A locação acomoda até 300 convidados e a decoração pode ser personalizada ao gosto dos noivos. No site da Disney Weddings, é possível cotar a cerimônia. Os valores vão de US$ 2500 até US$ 12 mil, no caso de casamentos totalmente customizados.

Como o vídeo abaixo mostra, a noiva pode, inclusive, ser levada até o local numa carroagem igual a de Cinderella. Um sonho!