Advogados são usuários mais atrativos em app de relacionamento

Tanto homens quanto mulheres que trabalham com direito chamam atenção no aplicativo Foto: succo/ Pixabay

A profissão pode ser um fator determinante para escolher um parceiro nos aplicativos de relacionamento. Segundo dados do Happn, app que usa a localização em tempo real para achar possíveis 'crushes', o emprego mais interessante para os usuários é o de advogado. Tantos homens e mulheres que atuam na área do direito são os que mais recebem curtidas.

Os homens mais desejados do aplicativo, depois dos advogados, são, em ordem, engenheiros, empresários, médicos e, em quinto lugar, professores.

Já as mulheres mais atrativas para os usuários do Happn, depois das que trabalham com direito, são as médicas, seguidas pelas professoras, enfermeiras e arquitetas.

Todas as informações são do Happn, por isso, não necessariamente se aplicam aos outros aplicativos de relacionamento.