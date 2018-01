Adolescente provoca morte da irmã ao dirigir fazendo 'live' no Instagram

Adolescente canta e gesticula ao dirigir, antes de provocar acidente que matou a irmã Foto: Reprodução/YouTube

FRESNO, CALIFÓRNIA – Uma motorista de 18 anos perdeu o controle do carro que dirigia enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Instagram e gravou parte do acidente que provocou a morte de sua irmã em Los Baños, na Califórnia, nos Estados Unidos. Obdulia Sanchez é vista cantando e gesticulando no vídeo quando, após uma falha, aparece debruçada sobre a irmã, Jacqueline, de 14, tentando reavivá-la e pedindo desculpas.

Mesmo após a colisão, a adolescente segue fazendo o ‘live’ e diz que não se importa em passar o resto da vida na cadeia. “Essa era a última coisa que eu esperava, ok? Descanse em paz, querida”, diz a motorista. “Se você não sobreviver, eu sinto muito", diz, olhando para a irmã e também 'conversando' com os seguidores ao registrar o momento ao vivo.

As autoridades locais revelaram nesta segunda-feira, 24, que Obdulia dirigia em uma estrada a cerca de 120 quilômetros da cidade de Fresno na sexta-feira, 21, quando perdeu o controle em uma curva. Ela tentou frear e retomar o controle da direção, mas o carro saiu da pista e capotou às margens da rodovia. A irmã mais nova, Jacqueline Sanchez, foi projetada para fora do veículo e morreu no local. Outra menina de 14 anos, que estava no banco de trás, sofreu uma lesão grave em uma das pernas.

Apenas a motorista usava cinto de segurança e saiu ilesa do acidente, disse a polícia. Ela foi presa por suspeita de dirigir sob efeito de álcool ou drogas ilícitas e por homicídio culposo. A jovem permanece na cadeia desde sexta, com fiança estabelecida em US$ 300 mil.

Jacqueline Sanchez comemoraria os 15 anos em festa no domingo, segundo a família Foto: Reprodução/GoFundMe

Em entrevista a uma emissora de TV, o pai das adolescentes, Nicandro Sanchez, confirmou que a filha mais velha registrava imagens antes, durante e depois do acidente. Ele disse que a menina teve uma infância difícil, terminou o Ensino Médio no ano passado e estava sob custódia do Serviço de Proteção à Criança - órgão similar ao Conselho Tutelar nos EUA. “É um acidente. Aconteceu. Quem vai saber por quê?”, disse.

A transmissão ao vivo no Instagram foi gravada por seguidores e republicada no Facebook. Moradora da mesma cidade que as adolescentes, Mary Hernandez reconheceu que postou o vídeo e disse que recebeu comentários de raiva e de gratidão. “As pessoas precisam saber que essas coisas acontecem. Sem desrespeito à família”, disse. A jovem relatou que conhecia Obdulia apenas através de redes sociais. O perfil dela no Instagram conta com mais de 14 mil seguidores.

Familiares das meninas abriram um crowdfunding – uma vaquinha online – para arrecadar U$ 10 mil para o sepultamento de Jacqueline. A página afirma que ela comemoraria 15 anos em uma festa de debutantes no domingo. A reportagem da agência Associated Press não conseguiu contatar a defesa de Obdulia. Ela deve comparecer a um tribunal na próxima quarta-feira.

