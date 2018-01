Adolescente cria app para achar companhia no almoço

Foto: Reprodução/Pixabay

Natalie Hampton é uma adolescente de 16 anos e acaba de lançar uma plataforma para lutar contra o bullying nas escolas: o aplicativo Sit With Us (Sente Conosco, em português). Depois de passar todo o sétimo ano sozinha durante o almoço e ser vítima de piadas e até uma ameaça com tesoura, ela resolveu agir. "Alguns [alunos] estão desesperados por ajuda", disse ao Los Angeles Daily News.

O app, que tem o objetivo de encontrar grupos de almoço para quem estiver sozinho, permite a alunos considerados 'líderes' - os pelo menos os mais extrovertidos - serem 'embaixadores' e criarem almoços com convite aberto a quem quiser participar. Os mais tímidos, ou quem estiver simplesmente a procura de companhia, encontram as opções e podem escolher ir à mesa criada pelo embaixador.

"Dessa forma é bastante privado. É pelo celular. Ninguém mais precisa saber", explica Natalie. "E você sabe que não vai ser rejeitado quando chegar lá."

A garota, que chegou a ser hospitalizada após ter problemas de saúde e até depressão por causa do bulliyng, espera criar uma grande mudança com a iniciativa. "Eu quero usar as mídia sociais, que podem ser prejudiciais, para mudar as coisas e fazer algo bom", afirma.