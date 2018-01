Acrobacia de coelhinho da Páscoa quase termina em desastre

Comemoração de Páscoa em cidade americana quase terminou em desastre na aterrissagem de paraquedas do coelhinho. Foto: Pixabay / Alexas_Fotos

A comemoração de Páscoa de uma igreja na cidade de Corpus Christi, no Estado americano do Texas, nos Estados Unidos, quase terminou em desastre quando o coelhinho da Páscoa que ia animar a festa por pouco não espatifou no chão na sua descida de paraquedas.

O homem fantasiado de coelhinho foi trazido para animar as crianças na caçada dos ovos de Páscoa, tradicional brincadeira da data. A aterrissagem da sua triunfal entrada de paraquedas foi muito mais veloz do que o previsto e quase que ele, o paraquedista que o acompanhava e um homem que fazia o apoio no chão foram parar no hospital.

Por sorte, ninguém saiu ferido e a festa ocorreu normalmente. Veja abaixo o momento da aterrissagem falha: